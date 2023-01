Pareja del viral silla-skate revela el origen de su innovador invento: “Somos esposos y compañeros, nos cuidamos”

Sin imaginarlo ni planearlo, una pareja de adultos mayores se volvió viral durante el pasado fin de semana en TikTok, luego que la usuaria Denisse Lara los grabara transitando en un particular invento: Se trata de una silla de ruedas eléctrica que en la parte trasera tiene unida una patineta.

Con el paso de las horas y transformándose en un verdadero fenómeno en redes sociales, Pablo Aedo (66), el protagonista del registro junto a su esposa Verónica Aguayo (66), contó a LUN que él fue el autor de este medio de transporte, asegurando que se encargó de crear el soporte de fierro que mantiene unidas las estructuras.

“Yo y mi esposa antes nos movíamos en vehículo, pero me cansé de los tacos insufribles que se hacen para viajar de Talcahuano a Concepción; un viaje que toma 15 minutos se demora hasta hora y media”, afirmó.

Pablo, quien es técnico electrónico y repara artículos, se refirió a esta inesperada situación que los llevó a la fama en las plataformas.

Al respecto sostuvo que “me molestó un poco, yo trato de pasar lo más inadvertido posible. No me gustó que en algunos comentarios dijeran que con mi esposa éramos ancianitos. No somos ancianos, somos adultos mayores. Yo tengo el pelo blanco, pero eso es genético”, dijo entre bromas.

Verónica, por su parte, indicó que “si esto puede ayudar a impulsar a otras personas con discapacidad para atreverse a salir a la calle y no quedarse encerrados pese a las dificultades; o que otras personas puedan tomar esta idea como un ejemplo, me parece súper bien“.

En cuanto al origen de este transporte, Verónica reveló que vieron esta idea en televisión y que, después que se les echara a perder el auto, decidieron comprar un scooter. Pero debido a la rapidez de esta máquina, “él se quedaba atrás”.

Por lo mismo, inventaron esta estructura que Pablo definió como un transporte “más fácil y práctico, porque podemos ir a todos lados juntos. Además es rápido, cómodo, económico y no contamina“.

“A mí me gusta salir con él, no me gusta que ande solo porque igual me preocupo por su condición. Así que si podemos, vamos a todos lados juntos”, agregó Verónica. Lo que fue ratificado por Pablo, quien manifestó que “si somos esposos, somos compañeros; nos cuidamos, eso es lo que hacemos”.

Revisa el video a continuación: