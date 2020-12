La alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, sorprendió a sus seguidores de redes sociales al publicar una imagen con un particular cambio de look.

La foto fue publicada en Twitter y en poco tiempo alcanzó gran revuelo. Y es que la jefa comunal apareció con un nuevo color de pelo, cambiando su rubio característico por un verde intenso.

“Dicen que los cambios, hacen bien. Yo me atreví, mis sobrin@s me ayudaron a elegir el tono, les gusta? A mi me fascina“, escribió la alcaldesa junto a la imagen que suma más de mil me gusta.

Pero aunque hubo algunos que creyeron que era real, posteriormente la alcaldesa se encargó de desmentir este radical cambio.

Simplemente se trató de una broma del Día de los Inocentes, el cual se celebra este 28 de diciembre.

Sin embargo, algunos usuarios comentaron la imagen destacando que a pesar de que el color de pelo era un bastante inusual en ella, le quedaba bien.

O incluso algunos le recomendaron, a la próxima, considerar teñir su cabello de color rosado.