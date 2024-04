Pasajera “funó” a conductor de aplicación por no dejarla al interior de motel: “¡Bájate altiro!”

Una insólita discusión entre un conductor de aplicación y una pasajera comenzó a circular este viernes en redes sociales, la cual muestra un duro intercambio verbal entre ambos.

Según el breve extracto que se viralizó acumulando cerca de 300 mil reproducciones, la usuaria del servicio se molestó porque ella quería que el chofer la dejara al interior de un motel al cual se dirigía, petición a la cual él se negó.

“Yo no me meto dentro de los moteles”, se escucha decir visiblemente molesto al primero, tras la insistencia de la pasajera. “No me tiene que tratar así, lo estoy grabando”, respondió. Y añadió: “Le digo que me deje donde yo voy”.

Luego, el trabajador siguió con su decisión y pidió a la mujer: “Yo la dejo hasta aquí, bájese, si quiere me paga, si quiere no me paga, chao”. ¿Qué respondió ella? “¿Ya y por qué me grita usted?”, dijo gritando, a lo que el hombre contestó diciendo “bájate altiro nomás”.

“Yo soy mujer, te puedo denunciar”, insistió la usuaria, justo antes de acusar xenofobia por parte del conductor. “Te estoy prestando un servicio”, replicó este último, junto con afirmar que los extranjeros son “patudos”.

“El conductor hizo lo correcto”, “Todos mis respetos para ese conductor” y “bien por el conductor que se negó a entrar al motel”, fueron algunas reacciones de internautas en redes sociales.

Mira el registro a continuación:

