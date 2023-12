¡Gran gesto! Hombre con alzheimer se desorientó en avión, pasajeros cantaron canción y logró recuperar la calma

Un conmovedor video en el que se muestra cómo los pasajeros de un avión reaccionaron con empatía ante el díficil momento de un hombre con alzheimer circuló esta semana en redes sociales.

Todo ocurrió cuando el hombre se desorientó y no vio a nadie que pudiera reconocer, luego que su pareja se dirigió al baño. En eso, protagonizó un altercado con la tripulación y las azafatas: “¡Quítenme sus manos de encima!”, se le oye decir.

Posteriormente la mujer en cuestión regresó, aclaró que era la esposa del sujeto e intentó tranquilizarlo. “¡Bebé, soy yo!”, le dijo, sin lograr contenerlo.

La música y la empatía ayudaron a hombre con Alzheimer

De esta forma, cuando el hombre se puso a la defensiva, la mujer sacó un as bajo la manga y pidió a los pasajeros que la ayudaran a entonar una canción: “You are my sunshine”, popularizada por Johnny Cash.

Como un acto de magia, la mayoría de los asistentes cantaron la canción y apenas unos segundos después el hombre cambió de actitud, comenzó a sonreír y dio un cálido y reconfortante abrazo a su mujer.

“Llorar por otra persona es mi pasión”, “la importancia de tener a la persona correcta en nuestras vidas” y “qué gran gesto de todas las personas, que bella empatía, eso ayudó bastante“, fueron algunas reacciones de los internautas al tierno video que acumula cerca de 500 mil reproducciones en TikTok.

Mira el registro a continuación:

