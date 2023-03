“Pedro Pspspscal”: Gato nombrado en honor al chileno se vuelve viral y es adoptado al día siguiente

El último tiempo, el nombre de Pedro Pascal ha estado en todos lados, sobre todo en internet. Y ahora, su fama también ayudó a un gato a encontrar un hogar.

Se trata de Pedro Pspspscal, un felino de dos años que estaba en adopción en un centro de rescate en Estados Unidos y que gracias a que se volvió viral por su llamativo nombre y algunos memes, no tardó en ser adoptado.

“Me he estado riendo de esto durante unos 5 minutos”, escribió un usuario en Twitter que compartió la fotografía de Pedro Pspspscal que publicó Kansas Humane Society (KHS) en su página web.

Been laughing about this for about 5 consecutive minutes pic.twitter.com/QzqI1LgndL — Kalon Fullerton (@cowlonfull) March 20, 2023

“Pedro Pspspscal, 2 años, macho”, se lee en la descripción del felino que, hasta ese momento, aún no tenía familia. La publicación se viralizó tanto que superó los 8,5 millones de reproducciones.

Por su parte, la organización que estaba a cargo también hizo lo suyo y publicó algunas fotografías de las últimas series de Pascal, como The Last Of Us, The Mandalorian y la película con Nicolas Cage, The Unbearable Weight of Massive Talent, con la cara del gato en lugar de la del chileno.

Pedro Pspspscal is daddy and we all love this famous boi ❤️ Here’s some of his most famous scenes with costars Bella Ramsey, Grogu, and Nicolas Cage 🙌🏽 #adoptdontshop #pedropascal Pedro Pspspscal: https://t.co/bLPIVbCmab pic.twitter.com/bEz751YVpo — Kansas Humane Society (@kshumanesociety) March 20, 2023

“Pedro vino a nosotros de nuestros vecinos de al lado en el Refugio de Animales de Wichita, quienes lo encontraron callejero”, contó Jordan Bani-Younes, de KHS, a Newsweek.

Sobre por qué decidieron llamarlo Pedro Pascal, explicó que fue “solo para capitalizar todos los memes y el éxito de The Mandalorian y The Last of Us. Tenemos una charla de nombres con la mayoría de nuestro personal y creo que nuestro administrador de redes sociales vio el nombre en Facebook”.

Finalmente, Pedro Pspspscal fue adoptado el 21 de marzo, un día después de volverse viral, y hoy disfruta de su nueva familia.

Desde la organización indicaron que fueron varios los interesados por Pedro, pero señalaron que todavía tienen 91 perros y 15 gatos bajo su cuidado para ser adoptados.