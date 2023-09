“Grande, Pincoya”: Pedro Pascal apareció como su ex pareja en viralizada edición de Wikipedia

¿Pedro Pascal y Pincoya de Gran Hermano Chile tuvieron una relación? Así lo planteó una temporal modificación al perfil en Wikipedia del actor hollywoodense. Un cambio que se hizo viral.

Y es que pese a que es falso, los usuarios quisieron destacar la popularidad de Jennifer Galvarini y escribieron que mantuvo una relación sentimental con el protagonista de The Last Of Us.

Tanto Pincoya como Pascal han ganado popularidad, sobre todo en redes sociales, y se han transformado en personajes muy queridos.

Tanto así que una usuaria en TikTok, identificada como Anto, compartió la temporal modificación que sufrió la página de Pedro Pascal en Wikipedia.

“Es conocido por ser uno de los ex novios de la conocida participante del reality Gran Hermano, Jennifer “Pincoya sin glamour”, se puede leer en el video.

Si bien el viral registro fue publicado por la usuaria, se desconoce si fue ella quién lo editó.

Los comentarios no tardaron en llegar: “Yo lo sabía de antes, además que creo que van a volver una vez que gane el reality. Agú, cierto”, “la que puede, puede”, “y la que lule”, “cuando salga y realmente sepa todo lo que ha provocado será otro level”.

Todo indica que fue un cambio momentáneo porque al revisar el perfil de Pedro Pascal en Wikipedia dicha información no está escrita.

Síguenos en