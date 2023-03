“Hasta para perrear es tierno”: Pedro Pascal revolucionó TikTok con sensual baile en discoteca

El protagonista de The Last of Us causó sensación con sus pasos de baile y con su reacción tímida ante el acercamiento de una mujer que, según identificaron sus fans, correspondería a una actriz. Los comentarios no se hicieron esperar, haciendo notar su envidia hacia la mujer.