Periodista trasandina impactada: “Mirá cómo Boric le toca el cu… al presidente argentino”

El reciente domingo 3 de abril, el presidente de la República, Gabriel Boric, arribó a suelos argentinos en el marco de su visita de Estado para sostener diversas reuniones junto al mandatario trasandino, Alberto Fernández.

Ambos jefes de Estado firmaron convenios bilaterales y acuerdos internacionales, calificándose ambos como “aliados y amigos” en el marco de la “hermandad” entre los pueblos que representan.

Muchas gracias por todo @alferdez! No me cabe ninguna duda que nuestro país tiene en Argentina un aliado para seguir construyendo hermandad y trabajo en beneficio del pueblo que representamos. Seguimos! https://t.co/wZvib3XBZn — Gabriel Boric Font (@gabrielboric) April 6, 2022

No obstante, dicha simpatía y amistad generada tras el encuentro, no fue bien recibida por la periodista del canal A24, Viviana Canosa, quien mostró una fotografía de ambos mandatarios, la cual no le causó una buena impresión.

“Mostráme la parejita que se formó. Fernández–Boric. Mirá cómo le toca el cu… el presidente chileno al presidente argentino. Ahí lo vemos a Alberto, muy campante con Boric, que le toca el cu…”, dijo la presentadora en vivo.

“El presidente está acostumbrado porque Cristina Fernández le toca el cu… todos los días. Pero esta imagen es potente. ¿Es cualquiera no? Es cualquiera”, añadió.

La periodista ya tiene un reclamo

Hace unos días, la Embajada de Bolivia en Argentina, denunció a la profesional de las comunicaciones por dichos “xenófobos y discriminatorios” en contra del vicecónsul del municipio de La Matanza Mauricio Pinaya.

Incluso, a través de un comunicado, la sede diplomática remarcó “su preocupación” por las declaraciones de la conductora, quien acusó a la autoridad de usurpar terrenos junto a familias de la comunidad boliviana. Además, aseguró que intentaron bloquear la Autopista Ricchieri, causando trastornos en el tránsito vehicular.