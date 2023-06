“He cumplido un sueño”: Chileno viajó a Islandia y terminó carreteando con Björk en show privado

Lo que pudo ser una ingrata experiencia, terminó convirtiéndose en un día inolvidable. El periodista chileno Juan Vallejos, con más de 192 mil seguidores en TikTok, sorprendió al contar su increíble anécdota con Björk durante un viaje a Islandia.

A través de redes sociales, el comunicador compartió un video relatando el día en que asistió a un show privado de la destacada artista. “Islandia es un país que me gusta mucho, pero también es el país de Björk. Y yo soy fanático de Björk desde los 14 años“, partió diciendo.

“En febrero de este año, pocos días después de que haya regresado de Ucrania, vi que Björk iba a hacer unos conciertos en Reikiavik”, agregó Juan, quien manifestó sus ganas ver a la autora de Army of Me en su país natal, luego de asistir a sus shows en Chile en 2007 y 2012.

“Lo que quería hacer era ver un concierto de ella en su propio país. Yo feliz con mi entrada, dije ‘oh, la raja, voy a cumplir un sueño de ver a Björk en Islandia’. Pero me llegó un correo en el que cancelaban los tres conciertos“, indicó.

Ante esto, Vallejos reconoció que “yo me quería morir, porque pasajes comprados, hotel comprado y este país es carísimo. Dije, ‘ya filo, a Islandia voy igual pero qué lata’. De verdad, quería llorar… de hecho, lloré”.

“Me dio mucha pena, porque para mí Björk es muy importante. Los que me conocen me van a entender, pero pucha, no había nada que hacer y fue como ‘no, qué mala cuea'”, lamentó.

Un final feliz

Luego de saber que los conciertos no se realizarían y ya tenía todo pagado, Juan Vallejos decidió viajar igualmente a Islandia. “Después vino esa cuestión más frustrante todavía, que es cuando te llega el correo que te van a devolver la plata”, afirmó en el video.

Sin embargo, el periodista no se esperaba que días después recibiría un nuevo correo, esta vez invitándolo a un show privado en que la artista islandesa realizaría un Dj Set, como una forma de curar la herida tras la cancelación de sus shows.

“Nos llegó un correo en el que decía que lamentablemente se había cancelado todo, pero que entendían lo brígido que era viajar a un concierto de ella y nos avisaron que estábamos invitados a un show íntimo, privado y exclusivo con ella de DJ“, expresó.

Vallejos detalló que fueron alrededor de 30 invitados “cada uno en su onda y todos fanáticos de Björk. Había uno que era más Björk que la propia Björk. De verdad, realmente increíble, este es uno de los días más importantes de mi vida. He cumplido un sueño“.

“Igual me devolvieron la plata de la entrada, o sea, espectacular. De verdad, una experiencia impronunciable, igual que todas las calles de esta ciudad y país, y una experiencia que jamás voy a olvidar“, complementó.