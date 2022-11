Periodista que sufrió robo de un loro contó su experiencia: “Preferí seguir con el despacho y no interrumpir”

El periodista de CHV Noticias Nicolás Krumm fue víctima de un particular asalto en pleno despacho en vivo. Fue mientras informaba sobre el robo a una familia en La Reina cuando, de manera totalmente imprevista, un loro se posó sobre su hombro y, en cosa de segundos, se llevó uno de los audífonos inalámbricos que tenía en su oído. “Era un tema delicado, serio, y por lo mismo yo preferí seguir con el despacho y no interrumpir”, dijo. Hoy, cuando el registro ya es un viral en internet, el comunicador entregó detalles inéditos. En conversación con Roberto Cox, el periodista contó, entre otras cosas, que el ave ya había estado merodeando el lugar y que, cuando perdió el audífono, intentó capturarlo pero desistió para no hacerle daño.