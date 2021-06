Todo se inició por un descuido accidental en el 2010. En ese momento, Sarah Covell se encontraba en un patio contiguo a su casa cuidando a los caballos, mientras que su perrita Crumpet, de 3 meses, jugaba con Totty, otro can de la familia. Ambos estaban en el sitio trasero de la vivienda ubicada en Sherborne, Reino Unido.

Al regresar al lugar, la mujer se dio cuenta que Crumpet, de raza Jack Russell, no se encontraba en el lugar donde la vio por última vez. Fue así que la familia inició una extenuante búsqueda, ofreciendo más de $300 mil de recompensa, pero con el pasar del tiempo no tuvieron más noticias de su mascota.

Según contó Sarah al medio británico Mirror, “hubiera sido muy inusual que Crumpet se escapara, nunca lo había hecho antes y se encariñó mucho con mi perro mayor”, dijo. “Eran como una pequeña pareja. Así que fue muy impropio de ella haberse alejado, pero era muy amigable y probablemente no habría escuchado si alguien se acercaba a mi camino”, añadió.

“Es muy, muy extraño. Fuimos a todas partes, quiero decir literalmente a todas partes. Empezamos a conducir, fuimos al pueblo, bajamos por los valles, esa semana hicimos volantes, los colgamos (…), luego me puse en contacto con mi empresa de microchips, los veterinarios y todo el mundo. Y nada, absolutamente nada, simplemente desapareció“, sostuvo.

Pero esta historia dio un vuelco enorme el pasado 12 de junio, ya que tras perder las esperanzas, la familia recibió una muy buena noticia luego del llamado de un veterinario. Según les dijo, encontró a Crumpet en un campo de golf ubicado a pocos kilómetros de la casa, 11 años después de su desaparición.

Crédito imagen: Mirror

“Es un poco milagroso que ella haya regresado a nuestras vidas y cada mañana estamos como wow, ella todavía está aquí. Así que es un poco extraño, pero es encantador”, contó Sarah.

De hecho tenían miedo de que la perrita no los reconociera, pero “tan pronto como la vimos, allí estaba moviéndose y moviendo la cola”, afirmó.

Sin embargo, notaron que la can tenía problemas de salud. “Pensamos que si alguien se la había llevado, con suerte la habrían cuidado, pero eso es lo más triste: no la han cuidado. Siento que la han abandonado. Ha tenido cachorros y ahora necesita mucho trabajo médico, no parece que haya ido nunca al veterinario”, explicó Sarah.

En detalle, Crumpet tiene una infección en las orejas que la dejaron totalmente sorda. Por lo mismo, deberá tomar medicamentos por el resto de su vida.

Pese a ello, todos están felices por este maravilloso reencuentro, más aún la pequeña perrita que sin duda quería volver a su hogar.