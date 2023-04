“Bailey es mi héroe”: Perrito se hace viral tras ayudar a su humana mientras sufría cuadro de taquicardia

Durante los últimos días se volvió viral el video de un perrito que realizó todos lo posible para calmar a su humana, mientras ella desarrollaba un taquicardia en Estados Unidos. La acción enterneció y enorgulleció a los cibernautas.

Se trata de Bailey, un pastor australiano que reside junto a Katie, quien lo entrenó para otorgar un servicio de multipropósito, debido a su condición con síndrome de taquicardia ortostática postural (POTS).

En el registro se observa como el can se percata de la afección que está teniendo la mujer y, frente a esa situación, la ayuda a sentarse contra la pared de la vivienda; le acerca una frazada para que mantenga el calor; abre el refrigerador y consigue la medicina para, luego, echarse sobre sus piernas y acompañarla en el difícil momento.

Katie grabó y compartió la pieza audiovisual a través de su cuenta de Instagram, donde cuenta con más de 450 mil “me gusta”. Además, escribió que “a veces las cosas no salen a la perfección cuando se trata de la respuesta de Bailey a mis POTS”.

Sin embargo, en la misma línea, comentó que “podía darse por vencido y simplemente acostarse conmigo en el suelo. Pero él sabe que necesito mi medicina para mejorar. Usa sus habilidades para resolver problemas y descubre cómo cerrar la puerta para recuperar mi medicamento. Bailey es mi héroe“.

Cabe destacar que, este sábado, Bailey cumplió 4 años, motivo por el Katie expresó su nostalgia al reflexionar sobre que cada minuto que pasa le queda menos tiempo con él. “El más feliz de los cumpleaños para el perro que hace girar todo mi mundo“, comenzó escribiendo.

“Estoy tan increíblemente agradecida de haberte tenido durante 4 años. Desearía que el tiempo se detuviera para poder tenerte para siempre. Por mucho que me encanta que sea tu cumpleaños, significa que eres otro año mayor“, agregó.

Asimismo, reconoció que “me has permitido seguir mis sueños y alcanzar mis metas. Me has dado tantos sueños nuevos y me has enseñado mucho sobre la paciencia y el amor. Feliz cuarto, amigo, gracias por ser mi salvavidas”.

