Una familia en China decidió emprender un viaje junto a su mascota Dou Dou, un tierno perro que protagonizó una gran hazaña para regresar a casa tras ser olvidado en una gasolinera durante el trayecto.

Durante 26 días, el can recorrió alrededor de 60 kilómetros para volver a su hogar. Esto ocurrió luego que su familia decidiera tomar un descanso del largo viaje en una estación de servicio, sin embargo, según consigna Daily Mail, por accidente lo olvidaron en el lugar.

Loyal dog Dou Dou walks 37 miles in 26 days to find home after 'its owner left it in service station by accident' https://t.co/JLdozEOHXQ

— Daily Mail Online (@MailOnline) October 26, 2020