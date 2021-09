Un perro chileno dio la vuelta al mundo tras convertir un golazo durante un partido de fútbol amateur en Chillán.

El curioso hecho ocurrió durante un partido disputado en las canchas de la Población Purén y quedó registrado en un video que se viralizó rápidamente este lunes.

En el registro se aprecia el momento cuando un jugador del Deportivo San Miguel de Río Viejo ejecuta un tiro libre con un disparo al arco rival.

La pelota parecía se que se iba desviada por un costado de la portería, pero inesperadamente rebotó en un can que invadió el terreno de juego y descolocó al sorprendido portero, terminando en el fondo de la red.

La insólita jugada desató las risas de los espectadores y del autor del video, el que fue replicado por diversos medios deportivos internacionales.

¡Si no lo graban no te lo creo! 😂

Dog filmed scoring super header – and fans joke VAR would have called it offside https://t.co/rFvGRy3WDI pic.twitter.com/Zpqj3fOPAE

— Daily Star Sport (@DailyStar_Sport) September 6, 2021