Soltó a su perro, arrancó a laguna en Las Condes y se lanzó al agua para rescatarlo: "¿Por qué me pasan estas hue...?"

Una temeraria mujer y su perro raza labrador fueron protagonistas de una insólita escena en la comuna de Las Condes, la cual se hizo rápidamente viral en redes sociales.

En concreto, la tiktoker de nombre Daniela Aldunate se encontraba en el Parque Juan Pablo II cuando, de pronto, su mascota se lanzó a una laguna tras un fugaz descuido.

Así lo narró en un video, donde explicó detalladamente lo ocurrido. “Hacía frío, yo llevé mi librito y la perra jugó un rato. Cuando la saqué del canil, después de leer un rato, la iba a llevar a pasear para que se calmara un poco y bajara las revoluciones”, comenzó diciendo.

“El porta bolsitas estaba enredado, le saqué la correa mientras ella miraba, porque esa laguna está cerrada, le saqué la correa 3 seundos, arreglé la cosa y ¡pum! se mete al agua y alguien grita“, añadió.

De inmediato, la mujer se percató del incidente y vio que Malta, el nombre de la mascota, estaba persiguiendo a los patos que se encontraban en el agua. Sin dudarlo dos veces, corrió hasta el lugar y se lanzó para rescatarla y evitar que la situación escalara en intensidad.

“¿Por qué me tienen que pasar estas huevadas a mí?”, exclamó en el registro, en cual también detalló que, pese a que le mostró su pelota, juguete y palitos, el perrohizo caso omiso y continuó sumergido en la laguna. “La llamaba, ni siquiera me miraba. Nunca me habían ignorado de esa forma“, concluyó la mujer.

Mira el video a continuación: