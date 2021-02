Hace unos meses, la perrita Wynn, labradora en entrenamiento para ser una perra de servicio, se hizo viral con una foto en donde sale consolando a una doctora en los pasillos del hospital mientras Estados Unidos vivía los momentos más intensos de la pandemia del COVID-19.

La perrita hizo su práctica en el Centro Médico Rose, ubicado en Denver. Tras finalizar su período, el recinto sanitario le dedicó un tierno mensaje: “Wynn, nuestra querida perra de servicio en entrenamiento, está lista para iniciar su próximo capítulo. Ayer la celebramos y reflexionamos sobre el consuelo que nos brindó durante la pandemia”.

Lee también: Perros de terapia ayudan por zoom a estudiantes y trabajadores de la U. de Stanford

Wynn continuará su entrenamiento a cargo de la doctora Susan Ryan. La meta es que pueda ayudar a niños con autismo o a veteranos de guerra con estrés post traumático.

“Bastaba con que las personas la acariciaran para hacerlas sonreír en los días más difíciles. Me enseñó a a estar presente en el peor año de nuestras vidas y esa es una lección muy grande”, comentó la doctora Susan a Fox News.

Lee también: Covito y Wuhan: Estos son los nombres inspirados en la pandemia más usados en Chile para perros y gatos

Future #ServiceDog Wynn has comforted front-liners at HCA Healthcare’s @RoseMedical. A photo of #ER physician Dr. Susan Ryan and the #Hero service dog-in-training became a viral favorite. This past week, Wynn received a bittersweet sendoff from the ER➡️https://t.co/SeO7FphRLH pic.twitter.com/P3xQz7ZKqG

— HCA Healthcare (@HCAhealthcare) February 13, 2021