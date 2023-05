Tiktoker peruana no entendió la frase “somos el mejor país de Chile”, se la explicaron y su reacción fue viral

No es un secreto a voces que el “español chileno” es uno de los más difíciles de comprender para las personas que vienen del extranjero. O, al menos, así lo explicó una estadounidense que se declaró fan de nuestros modismos y que ha grabado varios videos para explicarlo.

En ese sentido, “somos el mejor país de Chile” es una de las tantas expresiones que forman parte del diccionario popular y que, a decir verdad, parecería una frase inverosímil para cualquier turista que decida venir a nuestro país.

Tal fue el caso de Olenka Correa, una ciudadana peruana que hace un tiempo reside en Chile y que se hizo viral luego de preguntar qué significiaba tras expresar su asombro ante aquella particular oración.

“Siempre me ponen ese comentario en algunos videos donde hablo de cosas que me gustan o que resalto de Chile. Me ponen eso y es muy gracioso“, dijo, justo antes de realizar una petición a sus seguidores.

“No sé, ¿tiene explicación? Porque como lo veo yo, ahora que lo tengo internalizado, es como que no tiene explicación. ¿Es un sentimiento, un estilo de vida o una forma de pensar? No lo sé. A lo mejor si tiene explicación. Cuéntenme por qué se dice ‘somos el mejor país de Chile’, quiero saber”, explicitó en TikTok.

Por supuesto, las respuestas no se hicieron esperar y cientos de compatriotas asistieron amablemente a la creadora de contenidos para hacerle saber el simple y gracioso significado que esconde.

En concreto, se trata de un video viral que surgió en 2015 cuando la Selección Chilena ganó la Copa América. Allí, en pleno despacho de CHV Noticias, un hincha lanzó la frase en medio de su eufórico y desmedido festejo, quedando registrado para la posterioridad y convirtiéndose en un meme que difícilmente será olvidado.

Tras leer las explicaciones, la tiktoker peruana publicó un nuevo video y dio a conocer que por fin pudo saldar la duda que le rondaba en la cabeza. “Este hincha en medio de la euforia y la emoción porque había ganado Chile se lanza esta frase: ‘Somos el mejor país de Chile’. Icónica”, concluyó en el video.