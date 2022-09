“Bájense del pony”: Por qué Petorca fue víctima de bullying tras el triunfo del Rechazo

Tras el resultado del plebiscito de salida, en el que el Rechazo triunfó con el 61,86% de las preferencias, por sobre el 38,14% del Apruebo, las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar por ambos votantes no se hicieron esperar.

Y una de las tendencias que se posicionó rápidamente en Twitter, y que continúa como lo más comentado, es la de Petorca, aunque muchos de los usuarios no entienden por qué.

Todo comenzó cuando se empezaron a consolidar las cifras del referéndum y se evidenció que en casi todas las comunas del así el Rechazo se impuso. Entre ellas, la mencionada zona de la región de Valparaíso, donde la alternativa vencedora obtuvo el 56,11% de los votos, por sobre el 43,89% del Apruebo.

Ante esto, algunos usuarios que respaldaban la propuesta de la nueva Constitución se descargaron contra Petorca, ya que destacaban que el documento incluía diversos artículos que podrían ir en favor de las comunidades más afectadas por la sequía.

Sin embargo, esto genero un conflicto en internet, ya que también surgieron las voces que criticaron que se burlaran o acusaron de “traición” a los votantes de aquella comuna.

Incluso, en algunos de los tuits más duros, llamaban a dejar de tener conciencia por las dificultades hídricas por las que atraviesa. Esto fue transversalmente condenado.

El twitteo ese "vecino de Petorca me la jugué por ti pero…" es un retrato de la vulgaridad de quien se siente superior, y mal perdedor más encima.

Se lé informa a los pobladores de petorcá que no sigan llorando por tv que no tiene agua ni para lavarse el hoyo porque no nos interesa.

— @vencedor20 (@eduardo2851042) September 5, 2022