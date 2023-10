Reviven polémico TikTok de Pincoya por ropa que le regaló mamá de Coni: Le dijeron “falsa”

Jennifer Galvarini ha estado en el centro de la polémica los últimos días luego de confesarle a Constanza Capelli que decidió rifar la ropa de que le regaló su mamá, a fin de ayudar a los habitantes de Chiloé.

Pincoya fue criticada por los usuarios en redes sociales luego de dar a conocer su decisión, la que también molestó a Coni, y las últimas horas los seguidores del programa revivieron un antiguo TikTok de la chilota en el que hace referencia a los regalos.

En el registro viralizado en X (ex Twitter), cuyo video original fue extraído desde la cuenta de TikTok de Pincoya, aparece la participando hablando sobre la devolución de regalos.

“¿Por qué la gente no se conforma con lo que le dan? Yo nunca cambio un regalo… Bueno, a mí no me dan regalos, pero no importa”, dice al inicio.

“Todos los años hacen lo mismo. Esa gente se esmera por regalarles algo y después ustedes lo van a cambiar… eso igual es un desaire para la persona (…) lo guardan nomás y se quedan callados”, reflexiona Jennifer, criticando a quienes tienen la costumbre de cambiar los regalos que reciben.

Los comentarios no tardaron en llegar: “Felicitaciones al que encontró este video, deja en evidencia su actual proceder, falsa”, “¡pero cómo Pincoya cambió tanto!”, “una vez más sus incongruencias”, “Pincoya: Los regalos no se cambian ni se regalan… pero se rifan”.

