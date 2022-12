“Qué video más turbio”: El polémico saludo navideño de funeraria al ritmo de All I Want For Christmas Is You

Gran revuelo provocó una publicación navideña realizada por la Funeraria Iván Martínez a través de sus plataformas, luego de compartir un video en el que se observa a una mujer disfrazada de “Viejita Pascuera” bailando All I Want For Christmas Is You, el clásico de Mariah Carey. Todo esto, después de salir de un ataúd.

El registro de 48 segundos se replicó en diferentes páginas de memes e incluso TikTok, dejando como común denominador las diferentes visiones que tienen los usuarios y usuarias al respecto.

Mientras algunos acusan que este video mostraría que no hay “ninguna empatía con las familias que perderán a un ser querido en estas fiestas de fin de año”, catalogándolo además como “turbio”, hay otros que aseguran que “me encantó el comercial” o que “cuando muera, que mi funeral sea con ellos, todos felices, así quiero mi despedida”.

Esta publicación corresponde a un saludo por parte de la funeraria, deseando una feliz Navidad y un próspero Año Nuevo a todos su seguidores.

Para quienes aún no han visto el registro, en él se puede ver a una mujer vestida de “Viejita Pascuera” bailando al ritmo de la icónica canción navideña de Mariah Carey junto a otros dos sepultureros. Mientras que otros dos hombres se encuentran en la escena de atrás, acompañando el ataúd del cual sale la protagonista.

Posteriormente, después de completar la coreografía, ella regresa al ataúd y desde allí se despide con un beso al aire.

Mira el polémico video a continuación: