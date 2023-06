“Nunca más me he vuelto a caer”: Popular perrito de internet se está recuperando tras extraña enfermedad

Ha pasado poco más de un mes desde que el dueño de Chemms Balltze, un perrito que se volvió altamente conocido por ser protagonista de diversos memes de internet, alertó sobre su delicado estado de salud. Tras el paso de los días, el can ha presentado mejoras considerables.

En un principio habían comunicado que el perro estaba siendo afectado por una extraña enfermedad, que le causaba problemas para respirar y debilitación en su cuerpo. Sin embargo, a través de su cuenta oficial de Instagram, informaron que se está recuperando.

“Cuando mis patas traseras comenzaron a debilitarse a principios de este año, mi familia no solo me llevó al veterinario para recibir inyecciones de carprofeno, sino que también me llevó a fisioterapia para mascotas todas las semanas”.

En ese sentido, detallaron que “el terapeuta me ayudó con masajes, tratamientos con láser e hidroterapia. Después de un tratamiento continuo, los músculos de mis patas traseras han mejorado y nunca más me he vuelto a caer“.

Asimismo, explicaron que “cada vez que estamos enfermos, nuestros padres deben llevarnos a ver a nuestros veterinarios familiares lo antes posible. Puede haber ocasiones en las que necesitemos buscar opiniones profesionales de otros especialistas registrados para casos más complicados”.

Además, desde la cuenta de Balltze insistieron en que hay que prestar “atención a nuestras condiciones de salud todos los días y se recomienda un control corporal regular. Es responsabilidad de nuestro propietario garantizar una vida saludable para nosotros“. “Las mascotas son efímeras, haz todo lo posible por cuidarlas para no defraudar el amor que te tienen”, finalizaron.

Revisa la publicación aquí: