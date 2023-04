Adiós al pájaro azul: Por qué el logo de Twitter ahora es un perro y qué tienen que ver las criptomonedas

Seguramente te preguntaste o te estás preguntando qué ocurrió con el logo de Twitter que cambió durante las últimas horas en la red social al ser sustituido por la cara de un perro.

El cambio no tardó en volverse tendencia en la plataforma y en la imagen aparece un perro de raza Shiba Inu, cuyo rostro es más bien conocido por ser un meme, pero sobre todo en el mundo de las criptomonedas porque, en realidad, se trata de una: la Dogecoin.

Y sí, Elon Musk tiene que ver en este cambio. Así lo reveló él mismo en su perfil de Twitter, plataforma que adquirió hace un par de meses.

El primer indicio que reveló Musk en su perfil fue una ilustración de una mariposa que estaba siendo fiscalizada por un policía que en su mano sostiene una identificación. “MetamorphosisAI”, escribió el también dueño de Tesla.

Posteriormente, volvió a publicar la misma ilustración, pero esta vez con el rostro del perro y, en el carnet de identificación, el antiguo logo de Twitter del pájaro azul.

Luego, volvió a publicar un tuit, pero esta vez con una captura de pantalla de alguien que lo desafiaba a comprar Twitter y cambiar el logo del pájaro azul por el de un doge (perro).

“Como lo prometí”, escribió el empresario junto a la captura de la conversación.

Según Forbes, luego de que Twitter pusiera el logo del perro, los inversionistas de criptomonedas aumentaron considerablemente el precio del Dogecoin.

Very currency

Wow

Much Coin

How Money

So Crypto pic.twitter.com/hw6H2OOn33

— Dogecoin (@dogecoin) April 3, 2023