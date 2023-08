“Al paciente le alegra”: Trabajador de la Posta Central sorprende con increíble parecido al “Maestro Roshi”

“Soy el famoso Maestro Roshi de acá”, señaló José Pino Salazar, un trabajador del área de la salud que posee un especial sentido del humor.

Él es personal del Hospital de Urgencia Asistencia Pública desde 1988, conocido también como la Posta Central de Santiago, donde tiene un importante papel que va incluso más allá de sólo atender a los pacientes.

Y es que de manera natural, tiene un impresionante parecido a uno de los más icónicos personajes de la serie animada Dragon Ball, o al menos eso parecen demostrar las imágenes del registro compartido a través de TikTok.

Su fama en la Posta Central

Resulta que José Pino es toda una celebridad en el recinto asistenciario, ya que una gran cantidad de pacientes lo conoce e incluso piden su presencia para poder divertirse un rato y escapar de sus complicaciones de salud.

“Es como una humorada que al paciente le alegra porque igual les hago cosas, los hago reírse y eso les ayuda bastante”, indicó el trabajador.

Además, comentó que el apodo se lo pusieron sus compañeros de trabajo, quienes también se ponen felices de verlo, sobre todo porque sus labores son sumamente complejas.

“Aquí nos enfrentamos día a día a diferentes cosas que muchas veces te hacen llorar, te marcan. Otras que te hacen reír”, comentó.

¿Por qué el Maestro Roshi?

“Me regalaron una figura del Maestro Roshi y me dio por empezar a coleccionar y la misma gente me fue reconociendo. Hoy en día todos me llaman así”, reveló..

“Lo que me gusta es que el Maestro Roshi tiene un temple de acero. Él nunca se daba por vencido y eso es lo que yo también encuentro que se asemeja a mí”, cerró.

