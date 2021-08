En una nueva edición de CHV Noticias prime, el aniversario de una icónica canción de la década pasada irrumpió con la seriedad del noticiero el pasado martes.

Y es que antes de que Daniel Matamala y Macarena Pizarro presentaran la nota de los 25 años de “La Macarena”, la popular canción compuesta por el grupo español Los del Río, el conductor de CHV Noticias no pudo evitar hacerle un comentario a su colega.

“Macarena Pizarro, te tengo una pregunta…”, le dijo Matamala a su compañera. Ella, en tanto, se le adelantó y le respondió entre risas: “¿cuál es la canción que más odio en el planeta? ¿Esa es la pregunta?

Lee también: Murió Margarita Antileo, madre de Elisa Loncón: Convención realizó un minuto de silencio

“En los locos años ’90, ¿cuántas veces te dedicó algún pretendiente “La Macarena”?, continuó Matamala. “Hasta el día de hoy no hay fiesta, matrimonio, cumpleaños, que no pongan “La Macarena” y todos me miren”, confesó la también conductora de CHV Noticias.

“Así que esta es la canción que lejos más odio, pero la verdad…”, agregó Maca, mientras Daniel decía que “hay que darle alegría a tu cuerpo”.

Sin embargo, aunque Pizarro confesó lo que piensa de la popular canción, igualmente reconoció que “hay que darle alegría a mi cuerpo, pero hay que reconocerle los 25 años. Ha envejecido bien esta canción porque después de 25 años sigue sonando, impresionante”.

“Sigue sonando para tu pesar”, concluyó Matamala.