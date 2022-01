El presentador mexicano de Canal 6, Leonardo Schwebel, estalló en plena transmisión contra los antivacunas, apuntando que no usan o utilizan mal las mascarillas.

El periodista estaba informando acerca de una nueva medida sanitaria en el país, la cual obligará a la solicitud del certificado de vacunación para el ingreso de personas a diferentes recintos dentro del estado de Jalisco.

Mientras comentaba esta noticia, se refirió sobre las personas antivacunas. “Su libertad de ser imbéciles por no quererse vacunar no les da derecho a que me contagien a mí”, criticó.

En el mismo discurso, apuntó a la masiva despreocupación ciudadana por el uso de mascarillas en las calles y en el transporte público.

Asumiendo el contexto sanitario, además de la persistencia de un grupo de personas reacias a la vacunación, Schwebel intentó dar un mensaje “contundente” dirigido a los televidentes.

Tras 3 minutos manteniendo la compostura, Schwebel no pudo contener su rabia. “La libertad no te da derecho de fregar al prójimo, ustedes malditos, antivacunas, bola de imbéciles, (…) pónganse el maldito cubrebocas“, gritó el presentador.

En los segundos finales del video, se puede ver al presentador acercarse a centímetros de la cámara para gritarle a los antivacunas. El registro causó una ola de comentarios tanto positivos como negativos, alcanzando 80 mil visualizaciones solo en Youtube.

El detalle de la legislación

Desde el 14 de enero el estado mexicano de Jalisco ordenó a casinos, estadios, pubs y a otros eventos masivos solicitar el certificado de vacunación para el ingreso de personas.

Las personas que por alguna razón no cuenten con certificado de vacunación, podrán ingresar a los lugares citados con la condición de presentar una prueba PCR con resultado negativo que se haya hecho en un lapso no mayor a 48 horas previo al ingreso.

Esta medida forma parte del plan de reapertura de Jalisco, para así permitir el funcionamiento de algunas actividades económicas perjudicadas por el incremento de casos en el país. El 12 de enero México tuvo un nuevo récord máximo de casos positivos, reportando 44 mil casos en un solo día.