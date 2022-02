Durante la última semana comenzó a circular en Internet el llamativo caso de un sujeto que no ocultó su gran entusiasmo por el estreno de la nueva película de Batman. Es más, su interés por este hito pareciera ser tan intenso, que incluso manifestó que prefiere asistir a ver el filme antes de ir al hospital en el día en que su pareja dará a luz su hijo.

Uno de los argumentos del hombre es que quiere evitar a toda costa los “spoilers” y ver la esperada producción protagonizada por Robert Pattinson en el mismo día en que será lanzada en las salas de cine.

“Mi esposo y yo estamos esperando un bebé. Como sabrán, hay una nueva película de Batman que se estrenará a principios de marzo. Mi esposo es un gran admirador de ese tipo de cosas y quiere verlo el día de su estreno”, fue lo que comenzó diciendo una mujer en Reddit.

Luego, estableció que “el problema es que nuestra fecha estimada es exactamente ese día. Sé que solo una fracción de los bebés nacen en el día exacto del parto, pero siempre he sido muy regular en mis períodos y tengo la sensación de que puedo ser uno de esos casos”.

Siguiendo con el desarrollo de su testimonio, reveló que “dice (su marido) que es importante ver la película el primer día por los spoilers, aunque termine teniendo al bebé ese día mientras él verá la película. En el peor de los casos llegaría unas horas tarde y no es gran cosa. Dice que estoy siendo irracional y emocional por estar embarazada. Estoy molesta porque me siento menospreciada por él”.

Rápidamente se generaron diversas reacciones por parte de los internautas. Si bien algunos apoyaron al fan de los superhéroes, la mayoría respaldaron a la embarazada.

“Honestamente, no es difícil evitar los spoilers. Me encantan las películas de Marvel. Todavía no he visto la nueva de Spiderman y no he oído ni visto un solo spoiler. Así que puede ir a verla un par de días después de que nazca el bebé“, comentó uno de los usuarios.

Sin embargo, la expectación en torno a la nueva película The Batman, dirigida por Matt Reeves, es muy alta. Asimismo, se espera que en Chile llegue a la pantalla grande el próximo 2 de marzo.

Para amenizar la espera de su estreno, puedes revisar el tráiler oficial a continuación: