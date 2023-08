“No podemos condenar el futuro”: Tenía 3 hojas de anotaciones negativas y hoy es profesor en el mismo colegio

Un profesor chileno se volvió viral en las redes sociales al revelar sus más de tres hojas de anotaciones negativas en su colegio, el mismo al que asistió y del que ahora es docente jefe de un curso, en el mismo establecimiento.

El registro compartido por Felipe Flores, “profesor Tela” en TikTok, cuenta con más de 1 millón de reproducciones en la plataforma y en él el joven reflexionó el hecho de haber pasado de ser “un mal alumno” a un profesor que hoy enseña a otros.

“Estoy cansado que como profesor este estudiante no se cansa de molestar, está todo el día sacando la vuelta. De hecho, tiene más de tres hojas de anotaciones y miren, todas negativas… es increíble lo de este estudiante”, dijo Felipe antes de revelar que se estaba describiendo a él mismo.

“Lo realmente curioso, es que ese alumno ahora es profesor jefe de un curso, que además trabaja en la misma escuela donde estudió”, añadió.

En otro registro, el profesor respondió a uno de los comentarios que le llegaron en el que aparecía un caso similar al de él.

Así, Felipe ahondó en su experiencia y confesó que incluso fue expulsado de un liceo público por su comportamiento durante su etapa escolar e hizo un llamado a las familias, colegas y colegios.

“Quiero hacer un llamado a todas las familias, a los colegas, padres, apoderados, que a lo mejor a sus hijos no les va bien en las calificaciones o tienen algún problema con un tema conductual… cada caso es único y especial, y no podemos destinar o condenar el futuro de un niño o adolescente porque sea inquieto en el colegio o porque a lo mejor no tiene las mejores calificaciones”, comenzó.

En esa línea, enfatizó en que las notas “no hablan del futuro de una persona y las anotaciones son solo eso, anotaciones, por lo tanto, que nadie se vuelva loco si es que a lo mejor su hijo tiene una o dos hojas (de anotaciones), y creo que lo mejor es no destinar o pensar que ese futuro ya está completamente perdido”.

Mira los videos aquí:

