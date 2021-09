Un divertido -o vergonzoso- momento ocurrió nuevamente en la plataforma de Zoom, luego que una profesora no pudiese quitar un filtro que su hija había dejado configurado en la aplicación y sin que ella supiera.

Así lo dio a conocer Alejo Gamboa a través de Twitter, quien compartió una imagen de la docente mientras dictaba una clase online de forma bastante particular.

Todo se debió a un filtro que dejó a la mujer con un rostro de papa, adornada con un cabello rosado, corazones y una cartera del mismo color.

Lee también: “Jamás lo olvidaré”: Hombre le da último paseo a su perrito con cáncer antes de recibir la eutanasia

Más allá de que la situación es graciosa en sí misma, ha sido un problema que muchas personas han debido enfrentar frente a esta nueva modalidad de estudio y trabajo de forma digital.

Tal es fue el caso también de un abogado en Texas, quien apareció durante una audiencia judicial online con un filtro de gatito.

Lee también: Yasna Provoste sorprendió con video en TikTok junto a su hija: “Si mi mamá cita a Wikipedia en un debate…”

IMPORTANT ZOOM TIP: If a child used your computer, before you join a virtual hearing check the Zoom Video Options to be sure filters are off. This kitten just made a formal announcement on a case in the 394th (sound on). #lawtwitter #OhNo @zoom_ushttps://t.co/I0zaj0wu6K

— Judge Roy Ferguson (@JudgeFergusonTX) February 9, 2021