Dolida por el desinsterés que muestran sus alumnos en clase, Frances Sánchez tuvo que recurrir a internet para desahogarse. A través de un video de Youtube, contó que sus estudiantes ya no quieren aprender.

La profesora puertorriqueña de teatro señaló haberse “topado con la cruda realidad de que tengo jóvenes que nos les importa aprender, no les importa nada. Hoy es 10 de noviembre y tengo alumnos que desde agosto que no se han reportado a clase“.

Ante la situación, dice sentirse “agobiada” y sin saber “qué hacer”. “Esto va más allá de la educación a distancia. Esta es una problemática social que lleva, para mí, fácilmente más de cuatro o cinco años”.

Llegado este punto, la profesora se emociona y rompe en llanto. “Perdónenme que me emocione, pero llevo 18 años en el sistema de educación y paulatinamente uno ve la decadencia en lo social. Nunca había visto el desánimo, el desinterés, la falta de compromiso a tan altos niveles como ahora“, indica.

“Los maestros están abrumados con esta situación, ya no pueden más. No quiero convertirme en ese maestro que le da lo mismo si lo hacen o no. Que no se preocupa porque los estudiantes aprendan”, añade.

Asimismo, Sánchez muestra su preocupación, señalando que le “duele que esta sea la generación, que cuando yo tenga mi retiro, sean los que gobiernen“.