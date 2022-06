Profesora que se dedicó al contenido de OnlyFans confesó que quedó embarazada de ex estudiante en EE.UU.

Una profesora que abandonó su carrera en las aulas para dedicarse al contenido de OnlyFans sinceró que estaba embarazada de un ex alumno, en Estados Unidos.

Se trata de Amy Kupps, de 33 años, quien se gana la vida como modelo de la plataforma vendiendo sus imágenes, alejada de las salas de clases en Carolina del Norte.

“Fui su profesora en 2016, cuando él tenía 16 años, ahora tiene 22”, detalló al sitio estadounidense NeedToKnow.

De acuerdo al relato de la otrora docente que en su cuenta de Instagram suma más de 87 mil seguidores, todo ocurrió hace meses, cuando estaba en fiesta y ambos se fueron juntos a la casa del joven. A la mañana siguiente, el joven le dijo “¿se acuerda de mi, miss Kupps?”.

Si bien en un momento ella no le creyó que habían so su alumno, él le mostró el anuario para comprobarlo. “Quiero dejarlo claro, no tenía idea que él era un ex alumno y si lo hubiera sabido no me habría ido con él”, aseguró la también madre de dos hijos, uno de 10 y otro de 8 años.

Pese a que su primera intención era no volver a verlo, 6 meses más tarde se dio cuenta que estaba embarazada y era de él: “Soy una devota católica, así que el aborto no era opción para mí, aunque apoyo el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo”.

Cuando decidió contactarlo, le dijo que iba a tener la guagua, pero que no se preocupara, porque no quería tener una relación con él.

Finalmente, dijo que teme recibir “bastante odio por compartir esto con el mundo, pero soy una buena persona y seré una gran madre”.