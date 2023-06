“Me prohibieron el acceso”: Profesora en práctica que contó dolorosa experiencia con alumnos fue despedida

Luego de que su relato se viralizara en redes sociales, la joven profesora que cursaba su práctica profesional en un colegio por su carrera de Pedagogía en Educación Física contó que fue despedida.

Recordemos que Akalia compartió un video a TikTok en el que contó lo mal que lo pasó en la última etapa de su carrera debido a que sus alumnos de séptimo básico “no la respetaban”.

“Hacen lo que quieren conmigo. Les doy lo mismo. Yo doy la explicación y ellas me miran y me ignoran. Así de fácil“, dijo en el registro que puedes ver acá.

¿Qué pasó?

La noticia de su despido la compartió a través de su cuenta de Instagram, donde además agradeció los mensajes de apoyo y la difusión de su situación.

“Me echaron del establecimiento de práctica, del colegio en el que estaba haciendo mi práctica. Me echaron, me prohibieron el acceso“, dijo en su historia.

Agradeció el apoyo

“Estoy tratando de responder a todos sus mensajes, pero son muchos y en verdad agradezco el ánimo y el apoyo que me están dando“, agregó después.

Además, la joven escribió en la historia que esto había sucedido “sin haber mencionado en ningún momento el nombre del colegio ni de ninguna niñita“.