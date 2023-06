Joven profesora en práctica rompió en llanto por frustrante experiencia en colegio: “Se burlan de mí”

Su relato no dejó a nadie indiferente en TikTok, y es que las lágrimas de Akalia evidenciaron su congoja por lo que estaba viviendo en la práctica de la carrera de Pedagogía en Educación Física.

La joven estudiante acudió a la plataforma, según dijo, como una forma de desahogarse por lo que estaba pasando.

Comenzó explicando que “tengo un curso que es séptimo básico y hacen lo que quieren conmigo. Les doy lo mismo”.

“Yo doy la explicación y ellas me miran y me ignoran. Así de fácil. Me miran y siguen conversando. También me responden“, explicó.

Por ejemplo, cuando asigna actividades relativas a la clase, hay alumnas que simplemente no las hacen. “Juegan, se van, conversan, se quedan acostadas”, mencionó.

“Yo les he explicado miles y miles de veces que el respeto es lo más importante y no solo porque soy su profesora, sino porque soy una persona“, continuó, pero esto al parecer no le ha dado resultados.

Aunque eso no es todo, ya que también acusó que “se burlan de mí. Entre ellas se ‘secretean’. Se miran, se ríen. Cuando yo estoy diciéndoles que el respeto es importante y esas cosas, se tiran miradas y se dicen cosas raras que yo logro entender porque yo también tuve su edad, y se ríen de mí”.

Fue así como Akalia no pudo aguantar el llanto, afirmando que “esto me tiene súper mal y tampoco la idea es darles pena, pero es un llamado a educar a tus hijos e hijas“.

“No puede ser que me traten así, porque la primera educación viene de la casa“, señaló.

Mira el video a continuación: