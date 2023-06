“Nos miran en menos”: La alerta que había hecho la profesora en práctica antes de su video viral por malos tratos

Gran repercusión generaron las palabras de Akalia, quien se volvió viral en TikTok luego de relatar la dolorosa experiencia que estaba viviendo con alumnos y alumnas de séptimo básico durante su práctica profesional.

La estudiante de Pedagogía en Educación Física había causado faltas de respeto por parte de algunas adolescentes. Una acusación que, según reveló a través de Instagram, generó su despido del recinto.

“Me echaron del establecimiento de práctica, del colegio en el que estaba haciendo mi práctica. Me echaron, me prohibieron el acceso”, señaló.

Pero en medio del desenlace de esta acusación, la joven compartió una reflexión que había elaborado con una compañera y que fue previo a su desvinculación.

“Los niños no tienen control de sus acciones”

En el extenso texto, sostuvo que “los profesores somos muy vulnerables en estos tiempos, es decir, si un alumno me falta el respeto y yo le levanto la voz, simplemente corro el riesgo de que me echen del establecimiento”.

“Pero lo que no ven es que yo soy una persona y ese insulto que me hace un niño repercute en mis emociones, y salud mental”, explicó.

“Esto para nosotros es una vocación y todos deben entender que es porque queremos cambiar el país con próximas generaciones, ya que nuestros sueldos llegan a ser vergonzosos”, continuó, ahondado luego en las faltas de respeto que ella y otros colegas han vivido.

“Está pasando a nivel país que los niños no tienen control de sus acciones y palabras, y todo esto viene de la educación en casa”, señaló, reiterando que a raíz de todos los argumentos expuestos, “existe un descontento a nivel de profesores y lo puedo ver primero que nada en mis compañeros”.

“Ahora que salió el video podemos tener un poco de voz como profesores, pero quizás si no hubiese llegado a tanta gente, no nos tomarían en cuenta“, agregó.

Aunque eso no quedó allí, ya que también acusó que la Pedagogía, en general, “al ser una carrera no tradicional la gente te mira en menos”.

De hecho, advirtió que como docentes “hay que tener demasiado cuidado con las palabras que se usan, porque ahora cualquier ‘reto’ o llamado de atención puede ser mal interpretado como ‘maltrato’ o como falta de respeto“.

