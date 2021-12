Víctor Zúñiga, protagonista del popular viral chileno “El Manjar”, reapareció en redes sociales para manifestar su apoyo al candidato presidencial de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric.

El respaldo surge en medio de un puerta a puerta realizado por voluntarios del comando de Boric, en la comuna de Coltauco, en la Región de O’Higgins. “Los invito a votar por Boric, porque la votación va a ser un manjar”, dice Zúñiga en un video donde aparece sosteniendo un volante del diputado magallánico.

El registro fue publicado por la usuaria @IriartePelu, quien indicó que “don Víctor invita a votar por el Boris desde Coltauco”.

Recordemos que el hombre se dio a conocer en diciembre de 2014, cuando una persona subió a YouTube un video, donde aparece disfrutando de un sorbo de vino al interior de una botella de bebida. Luego, pronunció las palabras que cambiaron su vida: “¡Aaah, un manjar!”.

“Ven a tomarte un trago, Memo. Me cago que está rico, hueón”, remataba Víctor en el video de apenas 13 segundos, convirtiéndose así en uno de los virales chilenos más populares de internet.

Luego de esta repentina fama, fue entrevistado en diversos medios de comunicación, firmó contratos para eventos discotequeros e incluso protagonizó un comercial para una bebida energética.

“Me siento orgulloso de todo esto que está pasando y que ahora estoy afuera del país. Naturalmente, yo no pensaba esto, pero me salió de improviso y estoy bien contento de estar en la televisión”, declaró hace unos años Zúñiga en entrevista con CHV Noticias.