“Yo le tenía mala”: Protagonista de icónico meme chileno reveló la razón detrás de su recordada respuesta

María Henríquez Menéndez es un nombre que probablemente no conoces, aunque estamos seguros de que recordarás el meme que la involucra, pues su respuesta a una pregunta de Facebook se hizo viral años atrás.

“¿Quién sabe a qué hora entran los kínder en el Villa Acero?”, preguntó una usuaria llamada Yulianna en la red social.

A eso, María respondió “a la hora del pi…”, para después agregar la icónica frase: “donde te sentai’ tú perr… loca wena pal pic…”. Y su respuesta se hizo conocida por miles de usuarios en internet.

La historia detrás

Ahora, la mujer conversó con el tiktoker @joveniluminati1 sobre la recordada respuesta que hizo por entonces y contó la historia detrás.

En la entrevista, la María explicó que Yulianna era su ex cuñada y que no se llevaban muy bien. “Ella publicó, yo le tenía mala y todo el tema y por eso salió el meme”, dijo.

Ahí fue cuando la entrevistada indicó que esta persona había fallecido.

Luego fue consultada sobre quién fue la persona que le sacó el pantallazo, pero ella dijo que no sabía. “Ahí me pillaste, no tengo idea. Yo creo que ella tiene que haberle sacado el pantallazo”, dijo ella.

¿Y a qué hora entraban finalmente los niños del kínder del Villa Acero? Esa fue una duda que María sí pudo resolver: a las 9:00 de la mañana.