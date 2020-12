“Este gobierno, a la hora de cobrar impuestos con el retiro de fondos, repliega toda su maquinaria y a todos los ministros en una gran ofensiva, mientras que, por otro lado, a la hora de apoyar al impuesto a los súper ricos, el gobierno se hace el Larry”

Así cerró su comentada intervención la diputada Camila Vallejo (PC) durante la votación del segundo retiro del 10% a través del proyecto enviado por el Ejecutivo.

En la instancia, cuestionó la indicación que permite gravar tributariamente el dinero que retirarían las personas de su AFP y llamó a apoyar el impuesto a los super ricos.

Además de la crítica a la iniciativa de La Moneda en el proyecto que fue finalmente aprobado en la Cámara y ratificado en el Senado, las palabras de la parlamentaria fueron de los más comentado en redes sociales durante la legislación debido a la expresión coloquial que usó.

Si bien muchos pueden inferir lo que quiso decir dado el contexto de su discurso, ¿qué significa realmente?

“Hacerse el Larry” es un modismo nacional, actualmente extendido tanto en su uso oral como en redes sociales, que hace alusión a hacerse el desentendido o evitar abordar de manera consciente un problema.

También para interpelar a quien está pasando por alto una situación que debiese considerar.

Pero no es el único significado. Si bien no tiene esa connotación dada la forma en que la diputada la empleó, al ser usada en primera persona, es decir “me haré el Larry”, se está dando a entender que, de manera consciente, se opta por no prestar atención a algo por conveniencia.