“No tienen permitido terminar”: Quiebre de Taylor Swift con Joe Alwyn desató ola de dolidas reacciones en redes

El amor está de luto. Tras seis años de relación, Taylor Swift y el actor Joe Alwyn separaron sus caminos y terminado su relación amorosa hace pocas semanas.

Los rumores de su ruptura se habían tomado el internet hace algunos días debido a que el actor no había sido visto en los shows de The Eras Tour, lo que no estaba lejos de la realidad.

Y después de algunas horas de angustia en el mundo swiftie, la información fue confirmada en exclusiva por Entertainment Tonight y, más tarde, por la revista People.

Ahí, una fuente cercana a la cantante señaló que el quiebre fue “amigable y ‘no dramático'”.

La pareja había comenzado su relación en 2016 y en octubre pasado se les veía muy enamorados. Incluso, su relación fue fuente de inspiración para las composiciones de la artista, como su éxito Lavender Haze.

La reacción de los swifties

Por supuesto, la noticia llegó de forma muy inesperada para los seguidores, algunos de los cuales siguen incrédulos ante la noticia.

Miles de fanáticos han inundado las redes sociales con reacciones, muchas de las cuales han sido publicadas en forma de divertidas imágenes.

“Voy a fingir demencia”, “Ya no creo en el amor” y “Es mentira, estarán juntos por siempre”, fueron algunos dentro de la gran ola de memes que se siguen acumulando en redes sociales.

Mira las reacciones a continuación:

hasta que taylor swift no lo confirme yo no creo nada pic.twitter.com/9IMjaiJcMp — ☆ (@bleachtay) April 8, 2023

TAYLOR SWIFT Y JOE ALWYN NO TERMINARON SE ESTAN BESANDO AHORA MISMO EN SU JET PRIVADO CONTAMINANDO EL AMBIENTE pic.twitter.com/f4bjs1p6q2 — ram // vi a louis🇦🇷 (@ramfitf) April 8, 2023

Hoy fui a la iglesia a pedir por la relación de Taylor Swift y Joe Alwyn tengo fe en el domingo de resurrección: pic.twitter.com/HcVkpjnfWb — -A-(geminifourth)🧸 (@alej8716) April 9, 2023

"Despierto gritando de mis sueños, un día veré como te marchas" Anti-Hero – Taylor Swift pic.twitter.com/vkWphOMOW0 — Mundo Swift 🌎 (@MundoSwiftt) April 9, 2023

Taylor Swift y Joe Alwyn no terminaron. No puedes escribir esto y no quedarte por siempre al lado de esa persona. pic.twitter.com/oMeUcaMeAF — Ethereal (@DieEthereal) April 8, 2023

Si Taylor Swift y Joe Alwyn terminaron. ¿Entonces de que color es el amor? ¿Ya no es dorado? ¿Volvimos al rojo? ¿Yo? Yo ya no creo en el amor. pic.twitter.com/4DVXTIehjH — MG ✨ (Taylor's Version) (@clownmimood) April 9, 2023

Taylor Swift y Joe Alwyn no saben qué no tienen permitido terminar? HAY DOS ÁLBUMES COMPLETOS Y CANCIONES QUE LO EXPLICAN pic.twitter.com/nik0hr7iNK — TH en demencia || Angels Fly 🍂 (Taylor's Version) (@lialvssebari) April 9, 2023

desde que me enteré que probablemente taylor swift y joe alwyn cortaron estoy ASI me rehuso creer en eso x mi bienestar emocional pic.twitter.com/ESDJzPfBQ4 — Pampa Gallagher (@eycteann) April 9, 2023

yo cuando mis papás se separaron// cuando dicen que taylor swift y joe alwyn se separaron pic.twitter.com/WwM7riMzA5 — Catalina (𝑡𝑎𝑦𝑙𝑜𝑟’𝑠 𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑜𝑛)🏹 (@catasburnbook) April 9, 2023

No libero a mi abuela hasta que Taylor Swift y Joe Alwyn digan que siguen juntos pic.twitter.com/kfADxwZDk7 — Kay saw Louis and harry (@karmaisablondie) April 8, 2023

mis hermanas y yo fingiendo demencia que lo de taylor swift y joe alwyn can a terminar casados en una granja con hijos componiendo canciones pic.twitter.com/LQPGUOIRKG — agustina (@swiftscaloneta) April 9, 2023

rumor: "taylor swift and joe alwyn have broken up" yo en crisis nerviosa y llorando como si fuera mi relación: pic.twitter.com/BnpDDZLeCz — eisha + gą. (@cybertral_) April 8, 2023