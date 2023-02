“¡Buenas, buenaas!”: El radical cambio físico de la influencer Chiky Bombom tras bajar de peso

“Tengo que comenzar ahora como una bebé, aprender de nuevo a comer, pero todo por la causa. Yo llevaba años tratando de tomar esta decisión“, dijo la celebridad de internet en una transmisión realizada a pocos días del procedimiento.

Respecto a las razones detrás de esta decisión, explicó que tiene “problemas hormonales” y antecedentes familiares con enfermedades como diabetes. “Tenía problemas de tiroides, no importa lo que yo hiciera, dieta, gimnasio, yo iba a estar gorda”, confesó.

“Para comer yo no tenía tanta fuerza de voluntad, adonde quiera que yo me movía había comida y yo me la hartaba. Mi problema más grande es que yo duraba todo el día sin comer y en la noche yo tenía comida en la cocina y me la hartaba”, añadió.

