“¿Cuál era la necesidad?”: Viralizan las llamativas reacciones de Piqué con sus hijos en la King’s League

La Kings League celebró durante el pasado domingo un masivo evento en el Camp Nou, en Barcelona, que congregó a más de 92 mil personas en el recinto y alrededor de 2 millones de usuarios en sus transmisiones en vivo.

Se trata de la Final Four, la primera copa de la liga de fútbol y peleada por 12 equipos presididos por streamers que tenía a Gerard Piqué, creador del torneo, eufórico. Sin embargo, no puso contento a todo el mundo.

Y es que el ex futbolista asistió al evento acompañado con sus dos hijos, Milan y Sasha, quienes no parecían tan felices como su padre de haber asistido al encuentro.

Esto desató una ola de reacciones en Twitter, debido a lo incómodos que parecían estar los hijos de Shakira sentados en los asientos del recinto del FC Barcelona.

“No se ven felices”, “más aburridos no pueden estar”, “las caras expresan incomodidad” y “¿cuál era la necesidad de exponerlos?, fue lo que escribieron algunos usuarios en Twitter por las caras de los pequeños.

Me pregunto si Gerard Piqué es de esos padres que preguntan a sus hijos qué les gusta y qué quieren hacer o si es de los que imponen. ¿Cuál era la necesidad de esta exposición? Llámenme ignorante, pero las caras de los niños expresan incomodidad pic.twitter.com/gIHQ2tWztH

Oye los hijos de pique están un poco hasta ahí de el no? No me jodas pobres criaturas https://t.co/XLxFHCOlBM

— La Sueca (@LaSueca__2) March 28, 2023