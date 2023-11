Euforia y celebración total: Así reaccionaron en redes sociales a la renuncia de Eduardo Berizzo a La Roja

La madrugada de este viernes, el entrenador Eduardo Berizzo presentó su renuncia a la Selección Chilena tras el empate obtenido frente a la selección de Paraguay.

Tras un año y medio y 16 partidos al mando de La Roja, el director técnico argentino hizo el anuncio en una conferencia de prensa, cerca de una hora después del término del partido en el Estadio Monumental.

“Hablé recién con el presidente y le he manifestado mi deseo de dejar el cargo. Los resultados no han sido los esperados y uno debe saber reconocerlo“, expresó frente a la prensa.

A lo anterior, agregó: “Quiero agradecer a todos los que trabajaron conmigo y a los jugadores que se han comprometido con este proceso. Las chances de clasificar existen y están intactas“.

Apenas segundos después de conocerse la noticia, las redes sociales explotaron y reaccionaron en masa a la renuncia. En su mayoría, los internautas celebraron el hecho y se mostraron expectantes por el futuro de la Selección.

“Gracias por tanto, Berizzo. Y con tanto me refiero a renunciar“, “Qué bueno que Berizzo haya renunciado. Hay otros que se apernan y siguen hasta que ya no haya posibilidades” y “Berizzo hizo todo tan mal que hasta la renuncia no era en el momento que lo hizo”, fueron algunos de los escritos.

Mira las reacciones en Twitter:

Yo escuchando que renunció el nefasto de Berizzo pic.twitter.com/NebApnZ3BE —  César ⚡️ | CONSTANZA AL 3331 (@Imstifler_) November 17, 2023

Renuncio !! .. sse vaaaa !! Berizzo se vaaaaa !! #EliminatoriasSudamericanas pic.twitter.com/9h3VAWkeXL — LA MEJOR 🎧 󠁘󠁘 (@lamejorchile) November 17, 2023

RENUNCIÓ BERIZZO pic.twitter.com/qkUkddeWDT — QUEDAR SÉPTIMO ES MI OBSESIÓN🐉 (@Uchcabj) November 17, 2023

Gracias por tanto, Berizzo. Y con tanto me refiero a RENUNCIAR, NEFASTO. — 🏁Perro🏁. JUGADORES DE MIERDA JUGADORES SIN ALMA (@DonPerro1991) November 17, 2023

Ni pa renunciar tuvo brillo Berizzo. No hay entrenador PAL partido contra Ecuador. Siempre ese partido pasa algo! — Juan Avendaño R (@javendanor) November 17, 2023

Que bueno que Berizzo haya renunciado. Hay otros que se apernan y siguen hasta que ya no haya posibilidades de cambiar las cosas — Rolando (@rolytas) November 17, 2023

Me puedo ir a dormir tranquilo. Gracias por nada berizzo pic.twitter.com/fqpJqGdaqF — TALibre (@tomasal30941691) November 17, 2023

Berizzo renunció a la selección. Por favor no se les ocurra ir por Gustavo Quinteros. Ya fracasó como DT de selecciones en Bolivia y Ecuador. De traer al argentino, sería cometer el mismo error que con el ex ayudante de Bielsa. — Marcelo Córdova (@Chelo_Marshelo) November 17, 2023

Berizzo tuvo la decencia de renunciar y no quedarse en el barro en una indecencia de proceso directivo. Culpable de las derrotas deportivas pero con él afuera no cambia nada, sigue todo podrido. — Chileno medalla de plata🥈 (@ossandonj) November 17, 2023

Berizzo para mi no es responsable de esto. Pero está bien que se vaya, ya mucho se quemó con esta selección llena de cojos — nacho (@thenachoglvz) November 17, 2023

COMO QUE RENUNCIÓ BERIZZO CTM HDJAHSJAJS CHILE CAMPEÓN CHILE CAMPEÓN GAAAAAAAAAAAAAAL pic.twitter.com/MyKAVN2Hxi — 😋 (@crackmzi) November 17, 2023

La misma decencia que tuvo #Berizzo al renunciar, es la que todo chile espera que haga el incompetente de #Milad, su gestión es paupérrima, un tipo de muy pocas luces que figura como el principal responsable de la decadencia de nuestro fútbol Chileno. #renunciaMilad — Cristian Casanueva 🇨🇱🌳 (@Cristianewhouse) November 17, 2023

