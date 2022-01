Un recolector de basura se volvió viral tras particular vestimenta de trabajo que llamó la atención de los usuarios en redes sociales. El hombre se disfrazó inspirado en los atuendos de la banda Kiss y un integrante del grupo musical reaccionó al hecho.

Según compartió el medio UnoTv se trataría de Rodrigo, un ciudadano de Monterrey, México, quien habría salido a recoger la basura con todo el estilo del Rock and Roll.

En el video se ve al hombre con un tradicional disfraz negro y con la clásica cara pintada como Gene Simmons de Kiss.

El viral que acumula más de 600 mil reproducciones y 43 mil me gusta, fue compartido por el mismo Simmons, miembro de la banda, quien mostró su impresión por la pasión del recolector.

“Este apuesto caballero trabaja en Sanitation Company en Monterey, México… ¡Un hombre poderoso y atractivo, si alguna vez hubo uno! Gracias, Rodrigo”, comentó el bajista.

This handsome gentleman works at the Sanitation Company in Monterey, Mexico…A powerful and attractive man, if there ever was one! Thank you, Rodrigo. pic.twitter.com/YGE6VHJUg1

— Gene Simmons (@genesimmons) January 15, 2022