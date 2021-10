Los emojis de banderas rojas han inundado las redes sociales en el último tiempo, siendo denominadas por su nombre en inglés como “red flags”. Son utilizadas como objeto de memes o bromas en las redes, sin embargo, tienen un trasfondo bastante importante.

De acuerdo con el significado tácito en torno a esta expresión, la “red flag” corresponde a la acción o pensamiento de una persona que llamaría a terminar cualquier tipo de relación con ella, alertando sobre un comportamiento que podría ser problemático a futuro o incluso en el presente.

Por lo general, dicho término hace referencia a parejas o posibles parejas, pero se expande a todo tipo de interacciones, como amistades o familiares. Mediante esto, se busca proteger la estabilidad mental y emocional de una persona, ayudando a la identificación de banderas rojas que son prácticamente pistas negativas sobre un otro.

En el caso de su masificación en redes, apunta más bien a una broma en que cualquier suceso se transforma en “red flag”, como el hecho de que no le gusten las películas, ciertas comidas o los animales.

Una tendencia a la que se han sumado plataformas como LinkedIn, desde donde bromearon que una bandera roja -respecto de una empresa, en este caso- sería que en su descripción tengan “no somos un equipo, somos más bien una familia”.

"We're not a team, we're more like a family" 🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩

— LinkedIn (@LinkedIn) October 13, 2021