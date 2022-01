A principios de esta semana, comenzó a circular en redes sociales un impactante video que fue originalmente compartido por el actor y comediante mexicano Adal Ramones. En el registro, que de acuerdo al relato habría sido captado por él mismo en el estacionamiento exterior de una supermercado Walmart, se presenta una situación fuera de lo común.

Para muchos, ciertamente aterrador; para otros, simplemente desconcertante. Nadie queda indiferente a una invasión de aves de esta magnitud, al más puro estilo de la película Los Pájaros, del director británico Alfred Hitchcock, en donde bandadas enfurecidas se hacen presentes. Estas imágenes no tardaron en ser comparadas con dicha producción, estrenada en la década de los sesentas.

Lee también: Angustioso escape de un pingüino se vuelve viral: Se salvó de quedar aislado tras quebrarse un glaciar

De hecho, Adal escribió junto a la publicación “no sé en que momento me perdí y en lugar de llegar a Walmart terminé en una película de Hitchcock“, agregando en un tono sarcástico que “vendrán cosas peores dice La Biblia”, haciendo referencia a las situaciones apocalípticas que presagia el libro sagrado.

Algunos de los comentarios que dejaron los internautas al enfrentarse a este contenido fueron “el video me recordó al ataque de los pájaros. Esa película me trauma”, “me van a dar pesadillas”, “recién me pasó lo mismo es impactante” y “en qué momento aparecen los zombies”, entre muchos otros.

Lee también: “Tienen sentimientos y emociones”: El aparente llanto de un ganso que fue separado de sus amigos

Según indicó uno de los usuarios de la plataforma, el lugar en que habría ocurrido esto sería en en la ciudad de McAllen, ubicada en el estado de Texas, al sur de Estados Unidos.

Mira acá el registro