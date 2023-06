“Tengan más empatía”: Reina de Chile explicó por qué usa baños de mujeres y encendió el debate en redes

La influencer conocida como Reina de Chile encendió el debate al reflexionar en torno a las críticas que recibió un tiktoker que contó su experiencia tras entrar a un baño de mujeres.

En el registro, la creadora de contenidos tomó el caso del joven que fue atacado en redes sociales para entregar su propia opinión al respecto, apelando a la empatía y a la comprensión.

“Él entra a un baño de mujeres y hay personas que se atacaron, me cargó. Yo voy a hablar por mí y nadie más que por mí“, comenzó diciendo en el video que publicó en TikTok.

Luego, reconoció que “me da pena, porque cómo la gente puede ser tan poco empática. Yo personalmente no entro al baño de mujeres porque te voy a ir a ver o porque me quiera sacar una foto contigo, no”.

En ese sentido, argumentó que utiliza dichos baños porque son los que más se adecúan con su identidad y también porque, asegura, previene agresiones y ataques. “Me siento más segura, más protegida que en el baño de hombres (…) en el baño de hombres yo he sufrido acoso, me han tocado“, reveló.

“No entraría al baño de mujeres si hubiera uno sin género o para las personas no binarias“, puntualizó, instando a sus seguidores a entender y reflexionar sobre su decisión. “Este video es para que tomen consciencia (…) tengan más consciencia y empatía“, concluyó.

En respuesta, el registro abrió un encendido debate que dejó comentarios a favor y en contra del argumento. “¿Qué pasa con las mujeres? También se sienten incómodas”, “¿y si yo me siento incómoda con un hombre presente?” y “me pongo en tu lugar, hablo por mí y no me molesta“, fueron algunos de los escritos de los internautas.

Mira el video a continuación: