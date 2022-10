“Soy una cebra”: Viralizan relato de joven “transespecie” que acusa haber sido discriminada en refugio animal

Una usuaria de Tiktok se hizo viral tras denunciar a través de un video en su cuenta que fue discriminada por ser “transespecie”. La joven española dice ser una cebra y acusa que no fue recibida en un refugio de animales.

Después de haberse quedado sin contrato de alquiler, fue a pedir asilo a una protectora de animales donde no fue aceptada porque, según los trabajadores, le causaría estrés a las distintas especies que ahí residen.

“Hola, me llamo Cebri y soy un animal transespecie”, partió diciendo en el registro audiovisual. “Me dijeron que no, literalmente. Que los animales que estaban ahí tenían miedo de mí, algo que me pareció bastante especista y una falta de respeto increíble porque como podéis comprobar, soy una cebra“, continuó.

Después de argumentar que las personas “transespecie” siguen luchando por sus derechos en pleno siglo XXI, Lilith respondió los cuestionamientos de otros usuarios de la plataforma digital e hizo un llamado: “Revísate ese discurso tan fascista porque yo no me siento cebra, yo nací cebra. La sociedad especista no me ve como la cebra que soy, de ahí lo trans”.

“A toda la gente retrógrada e ignorante que no se ha enterado aún, no hay diferencias entre cebras y seres humanos. Hay cebras que caminan en dos patas y seres humanos que caminan a cuatro patas, es que no sé qué es lo que no entendéis. Tampoco existen las rayas o las no rayas, todo es un constructo social“, agregó

En la misma línea estableció que todas las personas que la perciben como una humana tienen un problema de especismo y en consecuencia “es normal que se quiten la vida todas las personas transespecie”.

Finalmente, aseguró que “he sufrido un acoso y derribe de un montón de gente diciéndome que nunca seré una cebra, que siempre seré un ser humano, que si me atropellan me van a llevar a un hospital y no a un veterinario, cosas que no os podéis imaginar, de maldad en el alma”.

“Yo sé que hay seres humanos muy malos que les quitan la piel para ponérsela como abrigo, pero yo no soy así, os lo juro. O sea, me encanta su piel, pero no lo haría nunca, de verdad”, recalcó.

Por último, la española aseguró que no se va a rendir en su lucha y pidió “que me cuiden y me respeten como al resto de cebras y convivir con ellas“. “No nos vamos a rendir ante toda esta violencia especista, cuanto más nos digáis, más contestaremos. Ni un paso atrás”, finalizó.