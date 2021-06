El constituyente electo por el distrito 8 Daniel Stingo dijo sentirse honrado luego que el comediante Stefan Kramer lo eligiera él para un nuevo capítulo de su serie de imitaciones, Conociéndote.

La actuación de Kramer exalta la rapidez con la que habla el abogado y rescata algunas frases polémicas.

En entrevista con Las Últimas Noticias, Stingo reconoció que “le quedó fantástico, muy bueno, rescató muchas cosas mías, desde lo que más se ve a ciertos mensajes que yo doy, captó mi esencia”.

El constituyente estuvo de acuerdo en que habla muy rápido y explicó que “es porque pienso rápido también. Y pasa que cuando uno es así, un quiere mantener la idea hablando rápido antes de pasar a la otra idea. Eso es típico. Soy muy expresivo y apasionado con las cosas que me gustan, y eso él lo captó también”.

Además, resaltó la “capacidad increíble” de Kramer para hacer sus imitaciones: “a todos los que hace les sale bien, logra captar la esencia de las personas”.

“Para mí es un honor que me haya considerado. Además, captó mi movimiento de manos, los gestos de mi cara. Se pasó. En términos de look estuvo perfecto, ¡yo tengo un chaleco así! Y en relación a lo que decía el video, me parece que casi todo yo lo he dicho alguna vez, así que hizo un gran trabajo”, comentó.

Por su parte, Kramer repasó el trabajo hecho para esta nueva cápsula y explicó que su rápida manera de hablar fue lo que le pareció más complicado: “hablaba a una velocidad considerable sobre temas específicos”.

Además, detalló que “es un proceso actoral bien inmersivo, uno al final termina bien cansado mentalmente. Si imagínate, creo que llegué a dormir como Stingo”.

Revisa su imitación acá: