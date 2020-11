Las elecciones de Estados Unidos que terminaron con Joe Biden como ganador han trascendido a la política. Esta vez han alcanzado incluso al mundo del fútbol.

Y es que el actual presidente del país norteamericano, Donald Trump, volvió a insistir en su victoria en los comicios estadounidenses a través Twitter, en donde se proclama vencedor frente al demócrata.

El mandatario escribió en la red social: “¡Yo gané las elecciones!”. Sin saberlo, generaría una curiosa reacción, proveniente de uno de los más reconocidos jugadores de la historia.

Y es que el jugador inglés, Gary Lineker, respondió al tweet del presidente de Estados Unidos. “Yo gané el mundial”, fue la réplica del ex futbolista.

Ante esto, se generó una serie de respuestas por el comentario del goleador de México 86, ya que en este mismo Mundial ocurrió la “mano de Dios”, gol de Diego Maradona frente a Inglaterra convertido, precisamente, con la mano.

Algunos le señalaron que “al menos tú puedes probar que tu rival hizo trampa“, adjuntando una foto del polémico momento, mientras que otros fueron más hirientes, indicando que la menos Trump “sí ganó las elecciónes una vez. Tú nunca has ganado el Mundial”.

At least you can prove your opponent cheated. pic.twitter.com/AwJnOAujlY

To be fair . He won the election last time around . You have never won a Wordcup.

— Vaishach (@Vaishach) November 16, 2020