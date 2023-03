Las graciosas respuestas a tiktoker europea por insólitas preguntas sobre Chile: “Saludos desde la Cueva del Milodón”

Ya cada vez es más común que turistas e influencers compartan en TikTok sus apreciaciones sobre Chile, sorprendiéndose algunas veces con las costumbres y tradiciones de nuestro país, así como por diferentes composiciones arquitectónicas que incluso han llevado a comparaciones con Nueva York.

Sin embargo, una situación bastante diferente fue la que vivió una tiktoker europea que está de paso por territorio nacional. Se trata de Rose (@irosetravel), influencer que es conocida por realizar viajes alrededor del mundo y que se ha encargado de compartir registros de su paso por lugares como Tongoy, San Pedro de Atacama y Santiago.

Pero antes de llegar a Chile, según contó, su familia le hizo varias preguntas sobre nuestro país.

“Por ejemplo, alguien me preguntó si hay cines en Chile. Yo… como, sí… bueno, sí hay. Después me preguntó si tienen las películas de hace poco, sí. Hueón, hay cines en 4K y no existen ni siquiera en Bélgica”, contó en su video.

“Creen que vivo en un país del tercer mundo donde la gente vive en cuevas”, agregó en este registro viralizado.

Las ingeniosas respuestas

Claramente esta situación no pasó desapercibida para chilenos y chilenas, quienes se volcaron a los comentarios de la publicación para referirse a estas insólitas preguntas.

“Saludos desde la Cueva del Milodón”; “dile que salimos a cazar para poder comer y andamos en caballo” y “dile que los autos ocupan carbón y no combustible jaja”, fueron parte de algunas respuestas.

Pero hubo quienes se enfocaron precisamente en el detalle del cine, argumentando que “en Chile las películas se estrenan al mismo tiempo que en EE.UU.” y que “de hecho en Chile (las películas) salen 1 día antes que en Europa, hasta dos días”.

Además, hay que destacar otras experiencias que compartieron también con turistas europeos.



Mira el video a continuación: