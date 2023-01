¿Qué harías en su lugar? La comentada reacción de hombre que escapó de su pareja tras verla sin maquillaje

Un nuevo reto se hizo viral en las redes sociales, esta vez por su inesperado resultado y la reacción de un hombre que no dejó indiferente a nadie.

En México una conocida influencer se acercó hasta una pareja para ofrecerle dinero a una mujer con el objetivo de que se desmaquillara por completo frente a él.

Tras un acuerdo sobre el monto ofrecido (casi 85 mil pesos chilenos), la chica decidió aceptar la prueba y comenzó a quitarse el maquillaje del rostro con unas toallitas húmedas que le entregó quien la retó, Lupita Anaya.

Mientras Lupita la animaba a quitar todo de su cara,no notaron que el hombre desapareció de la grabación. Si bien en un comienzo él también la instó a ganar el dinero, una vez que la vio completamente desmaquillada la dejó sola en el centro comercial.

“¿Y Christian, dónde está? ¡Ay, no manches! No me digas que se fue”, se oye decir a la chica, quien reflexiona que ya se esperaba la reacción de quien era su pareja de hace tan solo dos semanas.

Por su parte, la influencer se notó claramente responsable de lo sucedido, pero la protagonista del video se animó y dijo: “¿Ya ves amiga? Reto cumplido y soltera nueva”.

La reacción del hombre sorprendió tanto a su pareja como a la creadora del reto, y muchos usuarios dieron su apoyo a la joven, pues consideraron que se veía bien con o sin maquillaje. Incluso algunos animaron a las mujeres a resaltar la belleza natural.

“¡Qué bárbaro! Ella se veía muy bonita sin maquillaje”, escribió un usuario en Facebook. Mientras que otro comentó que “si esto es verdad entonces el tipejo le hizo un favor… Porque él está muy feo para ella”.