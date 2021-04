Darius es el nombre del conejo vivo más grande del mundo oficializado de esa forma en 2010 por el libro Guinness de Records Mundiales (Guinnes World Records). Lamentablemente, se dio a conocer la sustracción del animal desde el hogar de sus dueños.

No cuesta reconocerlo: mide 1 metro 29 centímetros y pesa al rededor de 22 kilos. Actualmente es intensamente buscado por su propietaria Anette Edwards, quien publicó en Twitter que “Darius ha sido robado de su casa“.

Así, ofreció una recompensa de 1.000 libras esterlinas para quienes logren dar con él. El valor bordea el millón de pesos chilenos: exactamente $972 mil.

Edward también aseguró que la policía está haciendo todo lo posible para encontrar a los responsables del delito y entregó un mensaje a los involucrados: “Darius es demasiado viejo para criar ahora. Así que, por favor, tráelo de vuelta“.

Según Anette, Darius mantiene una dieta especial para no morir y afirmó a The Telegrpah que “hay gente muy celosa aquí alrededor. Tengo mis sospechas de quién está detrás de esto. Me temo que debe ser alguien con conocimientos previos”

A very sad day. Guinness world record Darius has been stolen from his home. The police are doing there best to find out who has taken him. There is a reward of a £1,000. Darius is to old to breed now. So please bring him back.

